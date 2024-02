Saated

Haridus: ettevalmistus täiskohaga tööks või õnneliku inimese ja eduka ühiskonna vundament?

Kaire Sõmer (vasakul), Siim Krusell, Liina Veskimägi-Iliste. Foto: Andres Laanem

Sihtasutus Kutsekoda on värskelt avaldanud OSKA uuringu, mis kaardistas 70 kutseõppekava, mille lõpetajatest erialasele tööle siirdub vähem kui 40%.

"Õppetunni" saates otsime vastuseid küsimustele: kas nende erialade puhul on tegemist hobiharidusega, mida riik ei peaks tasuta pakkuma, või on pilt nende erialade taga kirjum, miks teatud kutseõppe erialadel tööle siirdumine on oluliselt madalam kui teistel, kas ja kellele neid erialasid tulevikus vaja on ning millega tuleks muudatusi kavandades arvestada?

Külalisteks on Siim Krusell, OSKA vanemanalüütik Sihtasutusest Kutsekoda, Liina Veskimägi-Iliste, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juht ning Kaire Sõmer, kes on lisaks juhtimiserialadele õppinud Luua Metsanduskoolis looduretkede juhtimist ja Hiiumaa Ametikoolis floristiks. Saadet juhib Katre Savi.