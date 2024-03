Obskuurne majandus: Brasiilia vanglates valvavad koerte asemel haned

Naljalt sellise kurja linnuga vastamisi sattuda ei taha. Foto: PantherMedia/Scanpix

Ega koerad pole ainsad koduloomad, kes valvamise tööga hakkama saaksid. Kes vähegi maal mõne kurjema kukega kokku on sattunud, teab, milleks kodulinnud võimelised on. Ja kui hirmsad nad olla võivad.

Nii on mõned vanglad ja piirivalved maailmas võtnud valvamise tööle appi hoopis koduhaned. Kui tõhus valvesüsteem see ikkagi on, kuula saatest “Obskuurne majandus”.