Ettevõtlike naiste eestkõneleja: tööandja kardetud emapuhkus toodab ettevõtjaid

Foto: Erik Prozes

Palgatööga kaasnev emapuhkus, mida pelgab nii mõnigi tööandja, soodustab naiste jõudmist ettevõtlusesse, ütles ettevõtlike naiste assotsiatsiooni juhatuse liige Siiri Puttonen.

Puttonen rääkis intervjuus Äripäeva raadiole, et enamik ägedaid naisettevõtlusi on alanud just koduseinte vahel, kui emad näevad ettevõtlusideid last kasvatades.

Ettepoole vaadates märkis Puttonen, et kui assotsiatsioon on suhelnud mikro- ja väikeettevõtjatega, siis pikaaegset majandusdepressiooni ei peljata. "Pigem nähakse lootuskiirt kevades ja et kõik tõuseb uuesti üles," lisas ta.

Puttoneni sõnul on ettevõtjate üks fookus saada rohkem roheenergiat energiakulu vähendamiseks, et saada omahinda allapoole.

Siiri Puttonenit intervjueeris Lauri Leet.