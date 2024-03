Riik rahastab väliseestlaste praktikat Eestis

Foto: Julia-Maria Linna

Eesti on loonud stipendiumiprogrammi välismaal elavatele noortele eestlastele, et nad saaksid tulla Eesti ettevõtetesse praktikale, ütles välisministeeriumi üleilmse eestluse nõunik Liina Viies.

Viies rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et riik maksab noortele väliseestlastele stipendiumi lähtuvalt praktika kestusest ning katab ka sõidukulu.

"Eriti tasub mõelda, kui on endal laienemise plaanid mingisse konkreetsesse riiki," soovitas Viies ettevõtjatele. "Sageli on noorte mingi keel isegi tugevam kui eesti keel ehk on ka võimalus native speaker'i poolt üle vaadata tekstid."

Viies lisas, et praeguseks on tekkinud esimesed paarid ehk kontaktid ettevõtjate ja praktikantide vahel.

Lisaks rääkis Viies, kuidas mujal maailmas elavad ligi 200 000 eestlast saaksid Eestile kasulikud olla.

Liina Viiest intervjueeris Hando Sinisalu.