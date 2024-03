Toidufirmade Saaremaa suvi: üks pikk suur laupäev, 10 nädalat jutti

Karine Mägi kohvik Böns valmistub neljandaks suveks Kuressaare kesklinnas; Alo Väli Pihtla Õlleköök on õlu pruulinud juba üle 30 aasta. Foto: Alar Truu

Turism ja kiire suvehooaeg mõjutavad Saaremaa ettevõtteid läbi toiduainesektori, rääkisid saare ettevõtjad saates “Äri Eestimaal”.

“Kuressaares on nädal aega enne jaanipäeva see aeg, kus meie jaoks algab üks pikk, pikk suur laupäev, lihtsalt 10 nädalat jutti,” rääkis Karine Mägi, kes avas 2020. aastal Kuressaare kesklinnas kiiresti suure populaarsuse saavutanud Bönsi kohviku.

“Meie puhul võib-olla isegi see – kui see suur suvehooaeg saab läbi –, et saab korraks hinge tõmmata, on isegi hea. Ma ei kujutaks ausalt öeldes ette, kui meil oleks äri siin nagu üks pikk juulikuu, see oleks suht võimatu tegelikult ära teha,” rääkis Mägi.

Kuigi õllemüügi jaoks on suvi kõige suurema nõudluse aeg niikuinii, siis Saaremaa sesoonsuse eripära lisab saare õlletootjate jaoks omamoodi väljakutset.

Pihtla õlleköök on viimaste aastate jooksul tegelenud turismiteenuse arendamisega, avatud on oma mekituba ja pakutakse gruppidele õlletootmise tuure, ja leidnud selle hooaega tasakaalustavana.

“Turism toetab tugevalt. Talve madalhooajal tegelikult ongi nii, et kukub ju horeca sektor üsna tugevalt tagant ära, ja siis lisaks jaemüügikettidele on turism nagu tugevalt toetav,” rääkis pruulmeister ja ettevõtte juht Alo Väli.

Alguse sai turismiteenuse loomine sellest, uksele koputavad turistid hakkasid õllepruulimist segama.

“See on siuke Saaremaa lihtsa ettevõtja mõte, et ma olen vaikselt siin, teen oma asja ja jagan seda laiali ja noh, mis ma rohkem ikka nagu teen või tahan, aga siis sa ühel hetkel avastad, et su asja vastu on ikkagi võrdlemisi suur huvi,” rääkis Väli.