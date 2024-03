Artikkel

Kuidas me elektrivõrku tugevamaks muudame

Tuulepark ja päikesepark Pakri poolsaarel. Foto: Andras Kralla

Seekordses Äripäeva raadio rohetehnoloogiasaates "Cleantech" räägime taastuvenergia tulevikust Eestis ja sellest, kas meie elektrivõrk peab vastu uutele tuule- ja päikeseparkidele.

Saates on külas kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks, kellega arutame muuhulgas, kuidas saab elekter Ida-Virumaale, kui selle tootmine hakkab toimuma Saaremaa rannikul, milliseid ühendusi naabritega veel luuakse ja millal Eesti end Venemaa elektrisüsteemist lahti ühendab.

Saate teises osas on külas Rexploreri asutaja ja tegevjuht Henrik Hundt, kelle lahendus aitab oluliselt kiirendada päikeseenergeetika lahenduste planeerimist majapidamistesse ning büroohoonete targemaks muutmist. Saatejuht on Mart Valner.

Rein Vaks räägib saates, et paari aasta tagune taastuvenergia buum tabas ka võrguettevõtteid ootamatult. "See tempo oli lihtsalt niivõrd kõrge, et võrgud ei jõudnud lihtsalt sellega kaasa minna. Igasugune arendustegevus, mille võrguettevõtja ette nägi ei sisaldanud lihtsalt sellist ekstreemset plaani. Kui toru on liiga kitsas, peab hakkama toru välja vahetama, aga see on üsna kallis. Täna on meie suurimal võrguettevõtjal Eletrilevil võrgu arengukava konsultatsioonidel ja seal on väga selgelt välja toodud ka sellised stsenaariumid, kuidas saaks mikrotootjaid palju kiiremini ja ka loodetavasti soodsamalt võrku ühendada," sõnas Vaks.

