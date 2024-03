Magalates tuleks vanad liftid välja vahetada, õige pea saab selleks ka toetust

KredExi rekonstrueerimistoetuse uus voor avatakse eeldatavasti sel aastal, selles voorus saab toetust ka liftide väljavahetamiseks või hoonele lisamiseks, tõid saatekülalised välja. Foto: Andres Haabu

Viie ja enam korrusega kortermajade puhul sõltub elanike mugav ligipääsetavus liftide korrashoiust. Nõukogude ajast pärit hoonetes on kasutusel Valgevene liftid, mis praeguseks on juba amortiseerunud. Sel aastal avatakse aga meede, mis võimaldab Euroopa rahadega vana lift uue vastu vahetada.

„Hea uudis on see, et KredExi uutes hoonete rekonstrueerimise tingimustes on liftivahetus sees,“ tõdes KONE Balti riikide müügidirektor Peeter Leet.

Peeter Leet on seda meelt, et lift kortermajas pole kindlasti luksus, vaid juurdepääsetavuse tagaja. Kui vahepeal kippusid kinnisvaraarendajad neljakorruselisi elumaju ehitama ilma liftita, siis nüüd näevad juba seadusest tulenevad nõuded selle olemasolu ette, selgitas Leet.

