Nelli Janson: suures seitsmikus tekib kindlasti ostukohti

LHV investorkogukonna juht Nelli Janson. Foto: Liis Treimann

Ostukohti tekib suures seitsmikus kindlasti, sest viimaste kuude marulise tõusu pärast peavad aktsiad ühel hetkel langema, ütles LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

Suures seitsmikus võiks ostumõtteid mõlgutada Tesla ja Apple’i teemal. Janson selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et need kaks ettevõtet on seotud Hiinaga, mis on aktsiate kasvu takistanud.

Suurde seitsmikku kuuluvad tehnoloogiafirmad Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla ja Nvidia.

Kui aga ettevõtted soovivad Hiinast lahti öelda, siis saaks nii Tesla kui ka Apple teha kiireid muutusi, sest neil on selleks piisavalt vaba raha. Siiski leidis Janson, et kõiki aktsiaid suures seitsmikus võiks osta, aga oodata selleks aktsiate kukkumist.

Tema sõnul leidub ostukohti ka väiksemates ettevõtetes. “Intel kavatseb kõvasti kanda kinnitada, et Nvidiale järgi jõuda,” ütles Janson. Tema hinnangul jätkavad paljud kiibitootjad kiiret kasvu, et rahuldada ettevõtete kiipide vajadust.

Lisaks rääkis Janson, mida on teinud aktsiaturud pärast Föderaalreservi kolmapäevast otsust mitte tõsta intressimäärasid, mis mõju on USA presidendivalimistel turgudele ning milliseid väiksemaid USA ettevõtete aktsiad osta.

Nelli Jansonit küsitles Janno Riispapp.