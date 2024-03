T1 keskuse juht lubab tublit kasvu

Keskuse T1 juht Tarmo Hõbe Foto: Liis Treimann

T1 keskuse külastatavus ja käive on kahel viimasel aastal kasvanud 30 protsenti ning kasv tuleb ka edaspidi, rääkis keskuse juht Tarmo Hõbe.

Keskus ootab Lidli toidupoe avamist, mis peaks T1 tooma veelgi rohkem külastajaid, ütles Hõbe Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema sõnul peaks keskuse ankurrentniku Selveri ja Lidli vahel tekkima hea koostöö, kuna mõlemad toidupoed täiendavad üksteist.

Lidli ja Selveri tootevalik on piisavalt eristuv, et ühe katuse alla ära mahtuda, selgitas Hõbe. See pole ka midagi ebatavalist, nii on ka Tartus Lõunakeskuses, Tallinnas Rocca Al Mare keskuses kui ka naaberriikides.

Hõbe rääkis, et aasta lõpuks võiks keskuse vakantsus olla ligi 10 protsenti. Praegu on umbes 20 protsenti keskuse pindadest vaba.

Tööpäeviti on keskuse külastatavus 11 000 inimest päevas, nädalavahetustel 16 000 inimest päevas.

Lisaks rääkis Hõbe, kuidas keskus on raskest algusest välja saanud, mis on nende finantsiline seis ning mida uut toob tulevik.

Tarmo Hõbega rääkis Janno Riispapp.