Hea teenindus – kas pelgalt märtsikuu mööduv trend või püsiv kultuur?

Hea teeninduse kuu eestvedaja Urmas Kõiv, saatejuht Alyona Stadnik ja Tele2 Eesti tunnustatud teenindaja Priit Allik. Foto: Äripäev

Märts on hea teeninduse kuu, kuid teeninduskvaliteedi arendamine ja tunnustamine on aktuaalsed ka teistel kuudel aastas. Millised on hea teeninduse alustalad ja kui keeruline või lihtne on pakkuda head teenindust?

Äripäeva raadiosaates "Teeninduse teejuht" jagab hea teeninduse kuu eestvedaja Urmas Kõiv pikaajalise algatuse tagamaid ja annab oma hinnangu teeninduse arengule viimase kahe aastakümne jooksul. Tele2 Eesti tunnustatud teenindaja Priit Allik räägib, kuidas teenindajaid tunnustada, tagada nende töö kvaliteet ja hoida neid vaimselt vormis, et kliendid saaksid parima võimaliku kogemuse.

Saates tuleb juttu ka sellest, kuidas teenindaja saab teha ettevõttes karjääri ja kuidas Tele2 toetab oma töötajate arengut.

Saadet juhib Alyona Stadnik.