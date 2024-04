Ehitusjuht: hinnalangust ehituses on vedanud just kohaliku toote odavnemine

Marek Hergauk Eesti ehituskonverentsil 2021. aastal Foto: Raul Mee

Eelmise aasta septembriga võrreldes on ehituses sisendhinnad kohati langenud 5–10%, aga seda mitte kõigis segmentides, ütles Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni juht Marek Hergauk. Odavamaks on tema sõnul läinud just kohaliku tootja materjal ja seadmed.

Hergauk rääkis saates „Eetris on ehitusuudised“, et teatud materjalide hinnalangus ei tähenda samas seda, et ehitamise hinnatase oleks tervikuna taolisel määral langenud. „Pigem on kindlus rohkem selles, et järske hinnatõuse pole enam oodata, mis tähendab et alltöövõtjate pakkumistes on riskikomponent vähenenud,“ rääkis Hergauk.