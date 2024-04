Indrek Lepik: Venemaa testib Ukraina abistajate tahet

Venemaa raketirünnakutes kahju saanud ka näiteks trükikoda Harkivis. Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa testib jätkuvalt, kui kaugele on valmis minema USA ja Saksamaa Ukraina toetamisel, ütles Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.

Lepik rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kui ühest küljest on Venemaa viimased rünnakud vastus sellele, mida Ukraina tegi Venemaa naftataristu suunas, siis teisalt on see eskalatsioon, püüdes hirmutada neid, kes on kahevahel Ukraina toetamisega. Ta tõi näitena sisuliselt pimedaks lastud Harkivi, mis on tagajärg Ukrainale relvasaadetiste ja abiraha viivitamisel.

Lisaks selgitas Lepik lähemalt, mida on Soome teinud enda julgeoleku suurendamiseks.

Indrek Lepikut intervjueeris Lauri Leet.