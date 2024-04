Soome esimene NATO-aasta: põhjanaabrid valmistuvad pikaks sõjaks Euroopas

Kaitseminister Antti Häkkänen ütleb, et mitte keegi teine pole valmis endid ja Euroopat rohkem kaitsma kui soomlased. Foto: AFP/Scanpix

Põhjanaabritel täitub sel nädalal esimene aasta NATOs. Sel puhul Äripäevaga vestelnud Soome kaitse- ja välisminister loodavad, et riik ülevalmistub sõjaks, kuid ei näe lähikümnendil Euroopale midagi roosilist.

“Venemaa naabrus on meie peamine väljakutse juba mitusada aastat,” ütleb Soome kaitseminister Antti Häkkänen kõige esimese asjana. Vaenuliku naabriga toimetulemine on põhjanaabrite kaitsepoliitika A ja O, ilma selleta pole midagi muud.

Ehkki tihtipeale jääb mulje, et Soome on otsinud venelastega sooje sõprussuhteid – ja poliitikute nagu Tarja Haloneni või Erkki Tuomioja üleolevad väljaütlemised Eesti suunal on seda kuvandit üksnes süvendanud –, on kogu soomlaste kaitsepoliitika tegelenud talvesõjast saati üheainsa küsimusega: kuidas kaitsta end Venemaa vastu.

Häkkänen ütleb, et kui külma sõja järel uskus suurem osa Euroopast suurte sõdade lõppu, siis Soome ei muutnud kurssi. Ajateenistust ei kaotatud, kaitserajatisi ja varjendeid ei lõhutud ning laskemoona tootmist ei lõpetatud. See tähendab, et kohanemine pärast 2022. aasta veebruari oli sedavõrd lihtsam.

Lähikümnendid olukorda ei paranda

“Me toodame praegu viis korda rohkem laskemoona kui enne sõja algust,” tõdeb kaitseminister Häkkänen.