Elamute moderniseerimine toob keskkonnasäästu

Bisly tegevjuht Ants Vill. Foto: Hallik Visuals

Energiasäästust ja elamute moderniseerimisest rääkivas Äripäeva raadio rohetehnoloogiasaatest selgub, et Eesti elamufondi automatiseerimisel saab kokku hoida ligi viiendiku energiakulu.

Kuidas elamuid energiatõhusamaks muuta ning milliseid vahendeid selleks kasutada ning miks seda kõike vaja on? Loomulikult räägime “Cleantechi” saates ka sellest, kui palju lisaks keskkonnasäästmisele ka omanikud finantse säästa võivad. Stuudios on külas Bisly tegevjuht Ants Vill ja Lumi Capitali partner Raiko Uri. Saatejuht on Mart Valner.

Raiko Uri ütles saates, et investorite huvi keskkonnasõbralike investeeringute vastu ei tule suurest südamest, vaid aina enam oodatakse, et vara, kuhu investeeritakse, on ka kahekümne aasta pärast selline, mida lubatakse regulatoorselt kasutada ja sellele on tulevikus ka mõni üürnik, ostja ja finantseeriv pank. "Ma ei ütleks, et investorid mõtlevad energiasäästu peale motivatsiooni või isikliku tungi pärast, vaid praktiline elu sunnib meid seda tegema ja jätkusuutlik varade juhtimine tähendab seda, et sa pead ka keskkonnaaspektidele mõtlema. Kõik suuremad varahaldajad pööravad ESG eesmärkidele suuremat tähelepanu ja see on selle jaoks, et vähendada enda riske investorina," ütles Uri.

Ants Vill rääkis saates, et laias laastus võiks Eesti elamufondi automatiseerimisel kokku hoida ligi viiendiku energiakulu. Uute ja renoveeritud majade puhul lausa umbes kolmandiku. "Kui elamu ei ole sellises korras, siis automaatikaga kindlasti saavutab efekti, aga kuna üldküttekulud on nii suured, siis mitte nii palju. Automaatika ja targem juhtimine annavad säästu igal juhul, aga küsimus on, kui pikk on tasuvusaeg – räägime me 12 kuust või 24 kuust, sõltuvalt renoveerimisest. Täpsem juhtimine annabki juba energiasäästu. Selleks ei pea tegema seda kõige kulukamat sammu kõigepealt," sõnas Vill.