Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Või on see lihtsalt üks utoopia?

Erik Moora (ClimaCash) ja Anneli Turkin (Tallinna Lennujaam) Foto: Kerttu Metsar

Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.

Seekordses “Rohepöörde praktikute” saates tuleb juttu kestlikkusteemade ümber tiirlevatest pooltõdedest ja vildakatest väidetest.

Kas püüdlused jõuda kliimaneutraalsuseni on utoopia? Miks Poola ja Hiina võivad fossiilse energiaga toota, aga meie Eesti mitte? Kas Eesti järgib Euroopa Liidu norme liiga püüdlikult? Kas me tõesti jõuame ehitada oma energiasüsteemid kuue aastaga ümber nii, et aastaks 2030 oleks Eestis omamaine taastuvenergia tootmine sama suur kui meie aastane energiatarbimine? Kas ESG nõuded on osa ettevõtjate jaoks ahistavad? Kuidas saame rääkida ühe suupoolega, et rohelisemaks muutumisel on meie majandus naabritega võrreldes maha jäämas ja teise suupoolega, et see on meie majandusele võimalus teha uus suur hüpe?

Nendel teemadel vestlevad Tallinna Lennujaama juhatuse liige ja finantsjuht Anneli Turkin ja rohevaldkonna ekspert ning ClimaCashi kaasasutaja Erik Moora. Saatejuht on Kerttu Metsar.