E-arved kohustuslikuks – kas ettevõtja õnn või õnnetus?

Mare Timian, Ulvi Tallo, Imre Pralla, Grete Michelson ja Tauri Tallermaa. Foto: Raul Mee

Miks ettevõtted ei võta vabatahtlikult kasutusele e‑arveid kasutusele ning kas ja kuidas on mõistlik muuta e‑arved kohustuslikuks, arutlevad raamatupidamis­büroode juhid ja valdkonna arvamusliidrid.

Valitsus on andnud selge signaali, et plaanib teha masinloetavad arved kõigile ettevõtetele 2025. aastast kohustuslikuks. E‑arvete teema on kütnud kirgi juba mitu aastat ning arvamusi sel teemal on seinast seina nii ettevõtete juhtide kui ka raamatupidajate hulgas. Samas on meil Eestis olemas mitmeaastane praktika, sest avalikule sektorile ettevõtjad juba esitavad e‑arveid – see on muutunud normaalsuseks.

Uurime, millise kivi all on vähk peidus, et ettevõtted vabatahtlikult e‑arveid kasutusele ei võta.

Äripäeva raadio saates “Digitark äri” kuuleb lähemalt konverentsil “Mis muutub raamatupidaja töös 2024?” salvestatud vestlusringi, kus osalevad Askendo raamatupidamis­büroo juht Imre Pralla, raamatupidamis­büroo Grow tegevjuht ja partner Ulvi Tallo, finantsprotsesside digiteerimise entusiast Grete Michelson ning Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian. Arutelu juhib koolitaja ja mälutreener Tauri Tallermaa.