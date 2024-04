Artikkel

Börsivaatleja: julgen ennustada, et aktsiaturud langevad edasi

Aivar Õepa Foto: Andras Kralla

Viimase USA majandusstatistika põhjal paistab börsivaatlejale ja investorile Aivar Õepale, et inflatsioon ei kukugi sinnamaale, mis õigustaks sel aastal Ühendriikide intresside kärpimist. Seega võib ka oodata aktsiaturgude languse jätkumist.

“Ma arvan, et turgude allapoole tulemine, mida me oleme näinud paar viimast nädalat, võib jätkuda seda enam, et investorid näevad, et USAs ei tule intressimäärade kärpeid või tuleb vähemal määral, kui nemad ootasid. See võib tuua aktsiahindu veel kõvasti allapoole,” arvas Õepa Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus selgitas Õepa, miks USA inflatsioon esimeses kvartalis kerkis ja majandus oodatust rohkem langes ning arutles, kuidas reageeriks Euroopa Keskpank, kui USA Föderaalreserv intresse tänavu ei langetakski.

Lisaks selgitas Õepa, miks ta näeb tehisarule toetuvas aktsiate hinnarallis mulli, ning juttu tuli ka USA tehnoloogiafirmade, Neste ja Tallinki viimastest tulemustest.

Intervjueeris Neeme Korv.