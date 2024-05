Väikeettevõtja: liiga mugavaks ei tohi tehisaruga minna

Saatejuht Priit Kallas ja juhtimis- ja meeskonnatöö treener ning ettevõtja Mats Soomre. Foto: Äripäev

"Digiturunduse praktikumi" saates tuleb juttu sellest, kuidas väikeettevõtja saab tehisaru enda kasuks tööle panna. Juhtimis- ja meeskonnatöö treener ja ettevõtja Mats Soomre räägib enda kogemusest tehisaru kasutamisel ja sellest, kui palju tal sellest kasu on olnud.

Ta rõhutas saates, et tehisaru on tema jaoks professionaalne assistent ning aitab töö tegemist kiirendada. „AI on supertöövahend, aga liiga mugavaks ei tohi ka minna,“ sõnas Soomre.

Saates tuleb juttu nii sisu loomisest, parendamisest, fotodest kui ka sellest, kas tehisaru võtab kelleltki töö ära või siiski on tegemist väga hea tööriistaga, mis kiirendab töö tegemist.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrowst.