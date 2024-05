Peeter Oja: lollus ei ole maailmast kadunud

"Korüfeedele tuleb ikka alt üles vaadata," ütles Peeter Oja investor Toomasele. Foto: Äripäev

Kuigi eurovalimiste valimiskampaania käib ja Tallinnas vahetus linnavõim, ei ole poliitiliselt laetud ajal avalikus debatis poliitilist satiiri. Näitleja ja humorist Peeter Oja leiab, et materjali tegelikult on, aga probleem on pigem tegijate puudumises.