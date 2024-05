Andreas Kaju: poliitikat peetakse korrumpeerunuks, aga see pole nii

Foto: Raul Mee

Kommunikatsioonibüroo Meta Advisory partneri Andreas Kaju sõnul arvavad tavainimesed endiselt, et poliitika on korrumpeerunud ja räpane, mis tegelikult enam nii ei ole.

Inimesed näevad poliitikat läbi meedia ehk läbi kitsa läätse, selgitas Kaju Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Vaatamata sellele, et Eesti poliitika on aastakümnete jooksul puhtam ja läbipaistvam kui kunagi varem, siis korruptsioonitaju on hoopis teine.

See pole aga ainult Eesti riigi mure, vaid kogu läänemaailmas on selline arusaam. Kaju sõnul tuleb aga mõista, et poliitikamaailm on lai ning poliitiku roll on olla vaid lõppotsustaja.

Lisaks rääkis Kaju, kuidas on õige ettevõtete huve esindada ning mis on valesti Eesti lobis.

Andreas Kajuga rääkis parima juhi konkursi finalist Annika Arras.