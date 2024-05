Parima juhi nominent: olen tänulik, et juhid on visanud mulle proovikivisid

Foto: Andras Kralla

Parima juhi konkursi finalist ja kommunikatsioonibüroo Miltton New Nordicsi juht Annika Arras rääkis, et tema professionaalset arengut on kõige enam aidanud väljakutsed, mille peab ise lahendama.

“Olen tänulik oma juhtidele selle eest, et nad on visanud tee peale väljakutseid ja nad pole mulle öelnud, kuidas neid ära lahendada, vaid andnud võimaluse ise selleks tee leida,” rääkis Arras Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta lisas, et need katsumused on olnud kõige paremad asjad, mis juhtuda saavad. Samuti hindas Arras alluvana seda, kui tema juht andis aega areneda ja eksida.

Lisaks rääkis Arras, miks on Eestis vähe naisjuhte ja kuidas naisjuhti edaspidi julgustada.

Annika Arrasega rääkis Hando Sinisalu.