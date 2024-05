Artikkel

Haridusjuhid tõdevad: kool on nagu väike idufirma

Eesti koolijuhid käivad suurfirmades uusi kogemusi ja juhtimisteadmisi omandamas, et neid hiljem kolleegidega jagada ja koolijuhtimisse juurutada. Foto: Toomas Volmer

Idufirma ja kool on omavahel sarnasemad, kui esimese hooga võiks arvata, ütlevad haridusjuhtide praktikaprogrammis kaasa lööva Wise’i kogemused.

Wise’i personalinõustaja Brett Lemsalu tõi Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja, et nende tänavune praktikant, Tabasalu gümnaasiumi direktor Grete-Stina Haaristo hakkas kiiresti nägema kahe organisatsiooni vahel paralleele ning ütles, et ka kool on nagu väike start-up. „Seda oli väga lahe näha,“ lisas Lemsalu.

Nüüdseks viienda lennuni jõudnud haridusjuhtide praktikaprogramm annab koolidirektoritele ja õppejuhtidele võimaluse minna mõnda suurde ettevõttesse uusi kogemusi ja juhtimistarkusi omandama. Aktiivne praktika kestab 10 nädalat, ent tegevused jagunevad kogu õppeaasta peale.

Intervjuust saate pikemalt kuulata, mida õpivad programmist koolijuhid ja mis väärtust näeb selles Wise ning kas tasub karta, et koolijuhid hiljem hoopis idufirmadesse tööle pagevad.

Küsis Karl-Eduard Salumäe.