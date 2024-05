Saated

23. mai kell 13:00







Ületundide vaba ajaga hüvitamise eesmärk on säästa töötaja tervist

Vasakult: Kaisa-Maria Kubpart ja Kristi Sild Foto: Külli Seppa

Kas ja kuidas saab tööandja tööle kandideerija tausta uurida? Kuidas toimida, kui töötaja soovib oma töökoormust vähendada? Kas palk on konfidentsiaalne info? Mida teha, kui töötaja keeldub ametijuhendi allkirjastamisest?

Neile ja paljudele teistele küsimustele annavad vastuse tööõiguse spetsialistid „Teabevara tunni“ vahendusel. Stuudios on advokaadibüroo WIDEN partner ja vandeadvokaat Kristi Sild ning advokaat Kaisa-Maria Kubpart.

Näiteks räägitakse, kuidas käituda olukorras, kus tööandja on pakkunud töötajale ületundide hüvitamist vaba ajaga, kuid töötaja ei soovi seda võimalust kasutada.

Kristi Sild selgitab: „Ületundide puhul on eelduseks, et see hüvitatakse vaba ajaga just seepärast, et inimene ei kahjustaks ületundide tegemisega oma tervist. Ületunnihüvitise nõue aegub aga kolme aasta jooksul. Tööandjal on muidugi õigus nõue hüvitada ka hiljem, kuid sageli kasutatakse siiski aegumise vastuväidet.“