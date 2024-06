Kuidas mitme põlvkonna teadmised idufirmasse tuua

Anu Einberg Pärnu juhtimiskonverentsil 2023. Foto: Raul Mee

Idufirmade valuatsioonid on viimastel aastatel tulnud alla, mis tähendab, et ettevõtte osalusest tuleb suurem osa ära anda, kui investeeringuid kaasatakse, aga see on andnud ka võimaluse turgu puhastada, ütleb rohetehnoloogia saates “Cleantech” Paul-Techi kaasasutaja Anu Einberg.

"Meie enda jaoks oli siiski see investeering vajalik. Olles deep-tech-ettevõte rohetehnoloogias, siis meil olid olemas kliendid Eestis ja Soomes ja on olemas käive, siis peamine investeeringu eesmärk oli ikkagi see, et oma kasvu suuta võimendada," sõnas Einberg.

"Cleantechi" saates räägime rohetehnoloogiasse investeerimisest; sellest, kuidas eelnevalt muudes valdkondades tegutsenud inimesed jõuavad rohevaldkonda ja lähemalt ka hiljuti 1,4 miljonit rahastust kaasanud Paul-Techi tegemistest; kuidas mitme põlvkonna teadmised idufirmas ühendada ning läbi selle parandada põllumeeste heaolu ja muuhulgas ka Läänemere tervist.

Saates on külas SmartCapi investeeringute juht Mattias Karu ja Paul-Techi kaasasutaja Anu Einberg. Kuidas saatekülalised roheteemadeni jõudsid ja kuidas enda jaoks rohepööret defineerivad, saab kuulata juba saatest. Saadet juhib Mart Valner.