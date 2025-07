Tagasi 15.07.25, 11:44 Hiina majandus kasvas oodatust enam Kuigi Hiina majanduskasv ületas teises kvartalis ootusi, ulatudes 5,2% protsendini, ei pea analüütikud majandusnäitajaid kuigi heaks.

Ehitust stimuleeris Hiina rahaga.

Foto: AFP/Scanpix

Societe Generale SA Greater China ökonomist Michelle Lam ütles Bloombergile, et see on pilt tugevast pakkumisest, kuid nõrgast sisenõudlusest, ja ekspordi vastupidavus ei jää püsima. Tema sõnul pole andmed head, hoolimata SKP kasvuootuste ületamisest.