Tagasi 15.07.25, 09:43 Nvidia kiibid naasevad Hiina turule Nvidia sai Washingtonilt kinnituse, et aprillis ekspordikeelu saanud kiipe saab uuesti Hiinas müüa. See tähistab märkimisväärset pööret võrreldes varasemate Trumpi administratsiooni kehtestatud piirangutega, vahendab Bloomberg.

Nvidia saab jätkata varem ekspordikeelu saanud kiipide müüki Hiinasse.

USA valitsusametnikud teatasid Nvidiale, et nad on valmis andma ekspordiloa H20 tehisintellekti kiirendile, kirjutas ettevõte blogipostituses. Tegemist on spetsiaalselt Hiina turule kohandatud mudeliga, mis loodi vastuseks varasematele kaubanduspiirangutele. Alates aprillist ei olnud selle kiibi müük Hiinasse enam lubatud ilma USA valitsuse loata. Vahetult pärast otsuse avalikustamist esines Nvidia miljardärist kaasasutaja Jensen Huang Hiina riiklikus telekanalis CCTV, kinnitades, et ettevõttel on nüüd luba tarneid alustada.