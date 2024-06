Ulaka Kaunitari perenaine: Hispaanias äri avamine algab heast raamatupidajast

Ulaka Kaunitari perenaine Kirki Kubri. Foto: Andras Kralla

Gasellettevõte ja vallatu pesupood Ulakas Kaunitar laienes hiljuti Hispaaniasse Marbella linna. Soojamaal äri alustamiseks peab endale leidma aga hea raamatupidaja, ütles poe perenaine Kirki Kubri.

Kuna Hispaanias äri avamine on justkui hüppamine tundmatusse vette, siis tasub endale soovituste kaudu leida hea raamatupidaja, kes aitab paberid korda ajada, rääkis Kubri Äripäeva raadio hommikuprogrammis oma kogemusest.

Ettevõtja sõnas, et Hispaanias aetakse dokumente endiselt paberitega ning nende paberimajandus on alles üheksakümnendates. “Raamatupidaja ongi see, kes aitab ajada hästi palju asju,” ütles Kubri.

Lisaks rääkis Ulaka Kaunitari perenaine, kuidas ja miks Hispaaniasse üldse laieneti ning kuidas äri Eestis läheb.

Usutles Karl-Eduard Salumäe.