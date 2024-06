Tagasi 27.06.24, 13:00 Tallinna küllastuv ärikinnisvaraturg otsib tuge elukondlikult kinnisvaralt Nüüd tuleb pealinnas liikuda elukondlike uusarendustega võimalikult südalinna, et päästa elutuid, üheotstarbelisi büroopiirkondi, räägivad ärikinnisvara saates „Kinnisvaratund“ LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht Rait Riim ja Avaloni juhatuse liige Marko Noormets.

LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht Rait Riim ja Avaloni juhatuse liige Marko Noormets analüüsivad ärikinnisvara ja elukondliku kinnisvara koosmõju.

Foto: Siim Sultson

„Ma arvan, et me oleme mitte ainult büroopindade turuga, vaid ärikinnisvaraturuga üleüldse Tallinnas küllastumisefaasis, kus iga järgmine hoone peab selgelt olema parem. Kui räägime aga kesklinna kontekstist, siis olen veendunud, et väga heas asukohas, läbimõeldud kontseptsiooniga ja just multifunktsionaalse taustaga, kus sul on ühes kvartalis nii elu- kui äripindu – sellised projektid on ikka nõutud, võiksid ja peaksid tulema meie linnaruumi rikastama. Aga minu arvates täna teha sellist stand alone üksikut hoonet kusagile kesklinnast välja, see on kergelt suitsiidsete kalduvustega plaan. Kui küsida, kas täna on büroopindu liiga palju, siis ma arvan, et meil on mingisugused büroohooned kehvas asukohas, kuhu ei ole investeeringuid tehtud, need lähevad kindlasti turult välja – siin kõik ellu ei jää.“

Kui sügavale kesklinna võiks elukondlikke uusi arendusi tuua?

„Siin tekib küsimus, kui palju südalinnas ja kesklinnas tühje parkimisplatse näeme. Aastatega järjest vähemaks neid jääb. Linna tihendamisprotsess oleks pidanud algama oluliselt varem,“ tõdes Noormets.

Tallinna kõrvale tõi ta näiteks Peetri keskuse, kuhu tehakse uut üldplaneeringut, mille raames, osutas ta, tekib sinna kolm keskust. See on hädavariant, märkis ta. Siia lisas ta ka Viimsi üldplaneeringu, kus on täpselt samad küsimused. „Seal on kohaliku rahva vastuseis,“ osutas ta seal vallas uusarenduste rajamise takerdumisele. „Seal tuleb balansseerida. Teame väga hästi, kuidas meie elanikkond vananeb. Need on poliitilised otsused.“

Siiski, Tallinnas on kujunenud büroopindade piirkonnad, mis õhtuteks ja nädalavahetusteks jäävad tühjaks, ometi olid need piirkonnad kunagi „elusad“. Kuidas sinna särtsu sisse tuua?

„Ma arvan, et on hea, et meil sellised piirkonnad on tekkinud, kus on olukord, kus nädalavahetused on hästi vaiksed,“ sõnas Riim. „Minu meelest Rävala puiestee on üks selline kurb näide, kus õhtuti ja öötundidel liikumist ei ole. Ma arvan, et olgu need hoiatuseks ja näiteks kõikidele linnaplaneerijatele ja arendajatele näitamaks seda, et tegelikult me ei saa teha monofunktsionaalseid piirkondi. Kui räägime südalinna arendamisest, siis ega uute hoonte arendamine ei ole ainuvõimalik viis.“

Saates tuleb juttu sellest, mida teha ärimajadega, mis on tühjaks jäämas, samuti koostöötamiskeskustest, elu- ja ärikinnisvara sünergiast, linnaruumist, minilinnaosast, arendaja vastutusest.

Saatejuht on Kinnisvarauudised.ee toimetaja Siim Sultson.

