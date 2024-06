Tagasi 28.06.24, 13:50 Äripäev eetris: Kallase minek Euroopasse laseb valitsusel uue lehekülje pöörata Käes on haruldane ajaaken: uuel peaministril on poliitiliste korrektsioonide tegemiseks väga hea võimalus, aga avalikkusel tuleks seda ka nõudlikul häälel selgelt küsida, kõlas saates "Äripäev eetris".

Ülemkogu nimetas Kaja Kallase Euroopa Liidu välispoliitikajuhi kandidaadiks.

Foto: Afp/Scanpix

"See, et ta Euroopa Parlamendis nii ära grillitakse, et ta sealt tagasi tuleb, on vähetõenäoline. Seal on ta ikka oma sõiduvees," märkis Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul. Kui sügisel hakatakse kõiki komisjoni liikmeid hääletama, siis on see ühe portsuga hääletusel ehk Kaja Kallase Euroopa välisasjade ja julgeoleku poliitika juhiks saamine on üsna kindel.

Kaja Kallase ametisse valimine on suur tunnustus nii talle kui Eestile ja see on edu pant tervele idablokile Euroopas, märkisid ajakirjanikud saates, ent möönsid, et siiski jääb õhku küsimus, mis saab järgmise aasta eelarvest. Tuleb ju seal leida väga suuri ja kiireid lahendusi. Edasi läheb kiireks toolide jagamiseks. Jälgime mängu.

"Küsimus ongi ebavõrdses kohtlemises," sõnas Karl-Eduard Salumäe kavandatud automaksu seaduse kohta, mille president lükkas tagasi. "Sellel automaksul on ikkagi riigikassa täitmise mekk man. Mindi orki sellega, et üritati teha võimalikult väheste eranditega võimalikult ühetaoline maks," lisas ta.

Lisaks Kaja Kallase Euroopasse minemise sise- ja välispoliitiliste tahkude lahkamisele ja automaksu arutamisele oli saates lähemalt juttu ka Tallinna Sadama neljapäevasest kohtuotsusest, selle tähendusest, tagamaadest ja perspektiividest.

Stuudios olid ajakirjanikud Kristjan Pruul ja Karl-Eduard Salumäe, saadet juhtis Siim Sultson.

