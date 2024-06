Tagasi 28.06.24, 08:23 Saunum loodab tänavu USA turul rohkem kuuma anda Mullu miljoni euroga kahjumisse jäänud Saunumi juhid tõdesid, et tulemused jäid alla ootuste, kuid tänavu ootab kerisetootja suurt kasvu USA turult.

Saunum Saunas North America juhatuse liige ja aktsionär Henri Lindal.

Foto: Andras Kralla

"Meie probleem ongi olnud siiamaani, et meil ei ole paljudel turgudel olnud partnerit, kes oleks nii-öelda äri insaider, kes jäägitult pühenduks meie tootele. Seda on nüüd Ameerikas näha ja seetõttu on ka päris suurt tulemust sealt oodata," rääkis Saunum Saunas North America juhatuse liige ja aktsionär Henri Lindal Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lindal selgitas ettevõtte viimase aasta majandustulemusi ja avas Ameerika turgudele laienemise strateegiat, finantsseisundit ja tulevikuootusi, sealhulgas võimalusi suurendada müüki ja turuosa nii USAs kui ka Euroopas.

Saunumi juhatuse esimees Allan Selirand rääkis intervjuus uute toodete sertifitseerimisest, aga ka kulude kokkuhoiust ja maksuvõlgade haldamisest. Tema sõnul on eesmärgiks saavutada positiivne rahavoog aasta teiseks pooleks. Selirand rõhutas müügimahu suurendamise ja stabiilsuse tagamise vajadust eri turgudel.

Küsis Andre Anni.

