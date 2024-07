Tagasi 04.07.24, 10:43 Parempoolsed peataksid praeguse automaksu, aga ei tühistaks seda Parlamendiväline erakond Parempoolsed jääb seisukohale, et praegusel kujul välja töötatud mootorsõidukimaks tuleks olulisel määral ära muuta või isegi "sahtlisse panna", ütles Parempoolsete juhatuse liige Indrek Luberg.

Automaks on praegu muutmisel.

Foto: Andras Kralla

Luberg rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et praeguseks välja töötatud mootorsõidukimaks on vale eesmärgiga ehk ei täida keskkonnamaksu eesmärki, vaid on suunatud riigieelarve miinuse täitmiseks. Ta leiab, et maksustamise asemel tuleks kärpida riigi kulusid ja leida rohkem kokkuhoiukohti.

Indrek Lubergi intervjueeris Indrek Mäe.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun