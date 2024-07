Eesti ühistransport on omadega ummikus, vaja on põhjalikku liikuvusreformi

„Näiteks Harjumaal on maksumaksja panus ühistranspordi korraldamisel kasvanud viimase 7 aastaga 11 korda! See on üüratu number ja ilma põhjaliku liikuvusreformita me enam jätkata ei saa,“ nentis Mootor Grupi äriarendusjuht Mart Raamat saates „Logistikauudised eetris.“