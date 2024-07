Tagasi 12.07.24, 10:42 Puitmajatootjatele ei terenda taastumist veel niipea Olukord puitmajatööstuses on võib-olla mõnevõrra parem, kuid sellest aastast kui taastumisaastast ei ole kindlasti põhjust rääkida, ütles Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Martin Talts. Uus aasta aga võib tulla teisiti.

Puitmajatootjate raskused tulenevad ennekõike tellimuste mahu drastilisest vähenemisest, selgitas Eesti Puitmajaliidu juht raadiointervjuus.

Foto: Liis Treimann

Martin Taltsi käest uurisime Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mis seisus on eksporditurud ja meie puitmajaäri. “Kui võrrelda poole aasta või aastataguse ajaga, on olukord veidi paranemas, kuid kindlasti ei saa öelda, et turud oleksid taastunud või et olukord oleks hea,” selgitas Talts.

Nimelt on ehitusele omane inerts ehk samamoodi nagu ei kuku tööstus päeva pealt kokku, jääb ka taastumine pikale perioodile.

Kuigi taastumine võtab aega, on siiski märke, et seis on paranemas. Mõned majatehased on sel aastal saanud uusi tellimusi ja ootele pandud projektid on üles sulatatud. Küll aga läheb tootmise ja arvete esitamistega aega veel üksjagu.

Intervjuus räägib liidu juht veel majatehaste mahtude drastilisest vähenemisest, India ja Korea turgudele jõudmisest ning Suurbritannia potentsiaalist, aga ka sellest, kas nõrk valuuta Rootsis võib vähendada meie konkurentsivõimet.

Ka toob Martin Talts välja ootused uuele valitsusele. Intervjueerib Hando Sinisalu.

