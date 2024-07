Tagasi 15.07.24, 17:15 Andro Mänd valglinnastumisest: me võtame oma lastelt võimaluse elada jõukalt Saates tutvustab arhitekt Andro Mänd, mida tähendab valglinnastumine ja milliseid probleeme see endaga kaasa toob.

Valglinnastumise üheks tunnuseks on autoga linna tööle sõitmine.

Foto: Erik

Andro Mänd on arhitekt, kes räägib enda eriala vaatepunktist valglinnastumisest ja üleüldiselt vigadest, mis on viimase paarikümne aasta jooksul tehtud. Mänd selgitab lahti probleeme, mis on just Eestis väga aktuaalsed.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun