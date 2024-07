Tagasi 22.07.24, 16:00 Indrek Kaljumäe: parim maksekogemus on see, kus inimene ise ei peagi maksma Saates kuulete LHV Panga jaekaubanduse makselahenduste tootejuht Indrek Kaljumäed rääkimas sellest, milliseid makselahendusi kliendid tänapäeval eelistavad.

Indrek Kaljumäe on LHV Panga jaekaubanduse makselahenduste tootejuht.

Foto: Raul Mee

"Kui vaadata eelmise aasta jaekaubanduse üldist pilti, siis see väga ilus ei ole. Ilmselgelt oli seal langus. Kõige kõvemini said seal pihta tööstuskaubad, toidukaubad ja muidugi kütus. See on aga kõik minevik. Hea on see, et trend on murtud ja see aasta võiks hakata paremini minema," rääkis e-kaubanduse olukorrast Indrek Kaljumäe.

