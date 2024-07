Tagasi 23.07.24, 13:33 Raivo Hein: enne investeerimist peab sul olema ülemuse pikalt saatmise fond “Investor Toomase tunni” saates jagas Raivo Hein rohkelt väärtuslikke nõuandeid noortele, kes soovivad investeerida ja ettevõtluses edu saavutada. Saade pakkus kuulajatele sügava ülevaate Heina mõtetest ja kogemustest, millest igaüks võib õppida ja inspiratsiooni ammutada.

Investor Raivo Hein kinnitab, et tema kopter annab ohu korral panuse riigikaitsesse.

Foto: erakogu

Raivo Hein rõhutas korduvalt, et edu saavutamine nõuab distsipliini ja järjepidevust. "Rikkuse saavutamiseks on vajalik ainult distsipliin," ütles Hein, rõhutades, et distsipliin peab olema elustiili osa, mitte ajutine nähtus.

