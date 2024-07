Turvaidu juht: Crowdstrike'i probleemi lahendamiseks läheb nädalaid

ST Sisuturundus 27.06.24, 14:15

Eesti riigi julgeolek sõltub igaühe panusest ja ka ettevõtetel on oma osa mängida. Tööandjal on võimalik mitmeti kaasa lüüa, näiteks säilitades reservõppekogunemistel osalejate töötasu, pakkudes reservistidele soodustusi, võimaldades vaba aega või kodust töötamise võimalust, kui elukaaslane on õppekogunemisel.