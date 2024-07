Tagasi 25.07.24, 12:01 Elu Põhja-Koreas. “Globaalne pilk” uurib paariariigi reaalsust Enamikku Põhja-Koreast põgenenuid ei kannusta kodumaal lokkav näljahäda, vaid kihk vabaduse järele, arutles Korea ekspert Erki Loigom saates “Globaalne pilk”.

Põhja-Korea juht Kim Jong Un. Foto: Scanpix

Võiks ju mõelda, et tahta saab midagi, mida oled kunagi kogenud? Tegelikkuses on ka Põhja-Korea ajaloos periood, kus inimesed said kogeda vabanemist. Ja need mälestused utsitavad lõunasse pagema, arutletakse saates.

