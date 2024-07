Tagasi 26.07.24, 09:36 Mööblitootmise marutormi kahjud: lõpetamise mõtteid on paljudel Mööblisektoris on praegu ettevõtteid, kellel läheb väga hästi, aga see on pigem selline 20/80 printsiip ehk 20 protsendil läheb hästi, 80 protsendil ei lähe, ütles mööblitootja Bed Factory Sweden juhatuse liige Indrek Aasna.

Bed Factory Sweden juhatuse liige Indrek Aasna. Foto: Raul Mee

“Aeg-ajalt ma ikkagi helistan oma kolleegidele ja küsin, et kuidas läheb. Mõnikord on tegelikult täitsa kade kohe kuulata, kui keegi teeb rekordmüüki,” ütles Aasna.

“Samamoodi on ikkagi kuulda, et lõpetamise mõtteid on paljudel,” sõnas Aasna.

Bed Factory Sweden on teinud kõva tööd ja pööranud pilgu sügisesse, mil võiks hakata paremini minema. Intervjuus kuuleb lähemalt, kuidas ettevõttel läheb, millist tööd on nad teinud, et tulevikus paremini läheks, ja mida arvab Indrek Aasna maksutõusudest.

Intervjueeris Eget Velleste.

