Maksutõusud on praegusel ajal mõistetavad, ent ühiskonna vaesema osa nendega tugevamalt koormamine ei kipu töötama, üldsuse pahameelest rääkimata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kristen Michal rõhutas oma esimesel valitsuse pressikonverentsil peaministri rollis, et debatt maksude ja riigi toimimise üle on normaalne osa demokraatlikust ühiskonnast ning mõtted nende kohta vägagi oodatud. Kui nii otsesõnu julgustatakse, siis oleks patt mitte vedu võtta. Seda enam, et Äripäev nimetas julgeolekumaksuga tehtut juhtkirjas lausa sigaduseks