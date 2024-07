Tagasi 29.07.24, 12:00 20aastane ettevõtja: kui juhtimine viskab üle, läheks raamatukokku tööle Teismelisena ettevõtlusega alustanud Robin Pass on olnud oma loovagentuuri juht üle kahe aasta ning tõdes saates "Kuum tool", et kui ettevõtlus poleks enam tema jaoks, läheks ta mõnele rahulikule töökohale.

Robin Pass on teinud täielikuks TikToki staariks oma vanaema Mamma, kes ei saa kodunt välja minna värvimata huulteta. Foto: Liis Treimann

„Ma ei ole palgatööle „ei“ öelnud,“ sõnas ta. „Vahel, kui mul üle viskab ettevõtlusest või juhiks olemisest või sellest pingest, siis ma olen päris mitmel korral öelnud sõbrale või kellelegi teisele, et panen selle ameti maha ja lähen raamatukokku tööle, sest see on hea rahulik töö.“

Ta selgitas, et pole palgatöö varianti maha kriipsutanud, kuid elu on praegu viinud ettevõtluseni.

Pass ei osanud hinnangut anda, kas ta on hea juht. „Seda peaks mu kolleegidelt küsima, aga tagasiside põhjal, jah, olen küll,“ sõnas ta. Samas tõdes Pass, et kuigi juhiteekond on olnud juba pikk, siis veelgi pikem tee on tal veel kõndida. „Ma olen väga empaatiavõimeline inimene ja ma arvan, et see teeb minust hea juhi,“ pakkus ta.

Juhtimise juures on tema jaoks kõige keerulisem erinevate iseloomudega arvestamine. „Juhina sa ei saa öelda, et üks või teine asi on vale, vaid sa pead situatsioonist välja coach’ima,“ ütles Pass. Ta selgitas, et juhi oluline ülesanne on oma inimeste tundmine ja nende lugemine.

Kui tiimis on mõni raske hetk, peab juht rahulikuks jääma, oma emotsioonidel ei tohi lasta laiali valguda. Ta ütles, et raskeid hetki on ehk iga nädal.

Loovtöö vajab pidevalt otsusete langetamist. „Juhina peab kõigi parimad ideed kokku tooma,“ sõnas Pass. Tema üksi otsuseid ei tee. „Laias laastus ma ikkagi usaldan teisi,“ ütles ta. „Ma olen tööle võtnud inimesed, kes on head selles, mida nad teevad.“

Lisaks rääkis Pass, kuidas ta teeb koostööd suurettevõtetega nagu Wolt, Olerex, Sportland, Astri Grupp ja teised. Ta räägib, mida arvab majandusest ja poliitikast, kuidas läbipõlemist vältida ning miks tasub ettevõtetel näidata end TikTokis ja kuidas seal läbi lüüa.

Intervjueeris Stiine Reintam.

