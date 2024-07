Tagasi 01.07.24, 14:25 Rüütsalu usub, et meediamajad saavad Google'ilt oma miljonid tagasi Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu leiab, et meediamajadel on võimalik digihiidudelt röövitud raha tagasi saada. Sel juhul börsifirma Ekspress Grupi kasum kahekordistuks, tõi saates “Kuum tool” välja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu on digihiidudelt raha tagasi saamise suhtes optimistlik.

Foto: Andras Kralla

Ekspress Grupi ettevõtted Delfi Meedia ja Õhtuleht, Äripäev ning Postimees lõid nädalapäevad tagasi ühisorganisatsiooni nimega Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing, et asuda läbirääkimistesse Google’i ja teiste globaalsete digihiidudega ja tuua Eesti ajakirjandusse vähemalt osaliselt tagasi see raha, mida internetifirmad meie sisu arvel reklaamituluna on teeninud.

Olukorda on lahti rääkimas selle teemaga aastaid süvitsi tegelenud Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu, kellele sekundeerib saatejuhina Igor Rõtov.

