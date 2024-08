Tagasi 05.08.24, 14:00 Tudengivormeli ekskapten arendab uut rattabrändi: partnerite huvi köitis papist prototüüp Tudengivormeli endine insenerist meeskonnakapten Rico Jaanipere loob koos vormeliprojekti kaaslastega uut elektrirataste brändi ILUSBike ja usub, et rattatootmine võib Eesti majanduse jaoks oluliseks ärisuunaks kasvada.

Rico Jaanipere. Foto: Harro Puusild

„Ampler on suunatud eratarbijale, meie äritarbijale. Meie ärid on erinevad ja on äge, et selliseid asju Eestis tehakse, sest kui tahame Eesti majandust käima lükata, siis peame looma erinevaid tooteid ja müüma neid välja, pakkudes suuremat lisandväärtust,“ sõnab noor ettevõtja.

"Tööstusuudised eetris" saates räägib ta oma rattabrändi algusloost, edaspidistest plaanidest, ekspordist ja tootmisest. Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

