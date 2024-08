Digimurrangu lävel: väiketootja jagab, kuidas suurtest muutustest võitjana väljuda

„Täna on tunne, et tekkinud on teatav karastatus, sest alates 2020. aastast on üks väljakutse teist taga ajanud ning pidev muutumine on uus norm,“ ütleb rõduklaase ja -piirdeid tootva ja tänavuse digitaliseerimise meistriklassi võitnud Malmerk Klaasiumi tegevjuht Henry Ristimägi.