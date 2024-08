Tagasi 08.08.24, 11:00 Hotellipidaja: augusti algus on tunduvalt raskem kui eelmine aasta August on seni olnud raskem kui eelmine aasta, ütles Radisson Collectioni ja Palace Hotelli hotelli juht ja osanik Ain Käpp.

Kohati on nii, et külalised maanduvad Tallinnas ja hakkavad alles siis öömaja valima. Foto: Andras Kralla

Käpp ütles, et augusti osas on nad murelikud. “Tellimused tehakse kõigest mõni päev enne. Kohati on trend lausa nii, et külaline maandub Tallinnas ja hakkab alles siis valima, kuhu öömajale minna," rääkis Käpp, kes on ka Eesti hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees.

