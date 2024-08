Tagasi 12.08.24, 16:15 Transpordifirma tegevjuht: me oleme saastav ettevõte Saates kuulete tippjuht Alvar Tõrukest rääkimas kliima ja keskkonnaga seotud muredest, millega peab transpordisektor võitlema.

Transpordi- ja logistikafirma DSV tegevjuht Alvar Tõruke. Foto: Andras Kralla

Tõruke toob välja ja tunnistab, et ka nende enda transpordi ja logistikaga tegelev ettevõte DSV on keskkonnale kahjulik. Ta räägib, et kliima on meie kõigi ühine mure ja loodusega peaksid koostööd tegema ka need ettevõtted, mis valdkonna poolest kõige rohelisemad ei ole.

