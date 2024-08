Tagasi 13.08.24, 12:00 Tehnoloogiagigantide tulemused teada: eksperdid panevad tugevaima panuse AI peale Saates „Investor Toomase tund“ käis põhjalik USA tehnoloogiagigantide teise kvartali tulemuste analüüs koos investor Ivar Mägi ja LHV investorkogukonna juhi Nelli Jansoniga.

LHV investorkogukonna juht Nelli Janson ja investor Ivar Mägi võtsid põhjalikult ette tehnoloogiagigantide tulemused ning leidsid Metast üllatava nõrkuse, mille järgi kasum aktsia kohta ei peegelda reaalseid äritulemusi. Foto: Andras Kralla / Ago Tammik

Eelmisel aastal lendasid kõik aktsiad AI sõna peale ja kedagi rohkem miski ei huvitanud tulemuste avalikustamisel. Sel aastal on Jansoni sõnul mesinädalate aeg läbi ning turg ja investorid ootavad reaalseid tulemusi, kuna sinna on kõvasti raha alla pandud. Janson lisas, et tulemuste konverentskõnedes jäi mitmel puhul silma, et nõudlus on endiselt kõva, aga see protsess on pikem ega käi üleöö ja selle peale investorid rahule ei jäänud. Jansoni sõnul olid gigantide aktsiad hinnastatud enne tulemusi peaaegu täiuslikkuseni ja väga eksimisruumi ei olnud.

Investori Ivar Mägi sõnul paistab täna, et Meta ja Alphabet kasutavad tehisintellekti oma rakenduste jooksutamiseks, kuid konkreetne lisateenus toob oluliselt väiksemas mahus tulu erinevalt Microsoftist, kes juba suudab suurtele ettevõtetele mitmesuguseid teenuseid välja pakkuda. Samas Janson usub, et kui tahta pikas plaanis tehisintellektile panustada, siis on Alphabet üks parimaid valikuid.

Meta tulemustest tõi Mägi negatiivse punktina välja, et see sõltub ainult ühest ärisuunast ‒ reklaamitulu oma äppidest. Samas plaanib ettevõte teha suuri investeeringuid AI suunal ning Meta juht usub, et tulevikku vaatavalt on tehisintellekti puhul suurem oht alainvesteerida kui üleinvesteerida, seega võib nende kulutus järgmisel aastal veelgi kasvada. Mägile teeb muret, et kasum aktsia kohta on küll kasvanud, kuid reklaami näitamine on maailma lõikes teinud oluliselt väiksema tõusu. Kasvu põhjus peitub Mägi sõnul maksude languses.

Microsoftil on kõige rohkem tooteid ning ettevõte kasutab kõige rohkem AI-d ja kõige tugevam pikaaegne vundament all. Janson lisas, et Microsofti nõrkus pärast tulemusi on ajutine ja ühe kvartali pealt mingit probleemi otsida ei tasu.

Ivar Mägi ütles, et ta valiks pärast viimaste tulemuste avaldamist tehnoloogiagigantidest Microsofti, kellel näeb äri mõttes kõige paremat väljavaadet.

Saatekülalised analüüsisid USA tehnoloogiagigantide teise kvartali tulemusi. Juttu tuli Alphabeti, Meta, Microsofti, Amazoni, Tesla ja Apple’i teisest kvartalist ning kellel neist paistab täna suurim potentsiaal pikaajalise investori vaatest.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

