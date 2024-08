Tagasi 14.08.24, 16:00 Hambad ristis kasumi suunas: kaheksaeurose jäätise tootja kannapöörde lugu Inflatsioon ja majanduslangus surusid La Muu jäätised kõrge hinna tõttu inimeste ostukorvidest välja. Ellujäämiseks sulges tootja oma Soome tehase ja hakkas tegema odavamaid jäätiseid, loobudes nii käsitöö kui ka öko staatusest.

La Muu tegevjuht ning üks asutajatest Rasmus Rask tõdes, et odavama jäätise puhul võivad suurtootjad La Muust üle sõita, kuid risk tuli võtta. Foto: Liis Treimann

“Isegi kui me teeme allahindlusi, meie jäätise puhul hind langeb kaheksalt eurolt võib-olla viie poole või kuue euroni. See on ikkagi kallis jäätis. On olemas jäätised, mis maksavad kaks, kolm või neli eurot. Absoluutsel skaalal me ikkagi näeme, et oleme selle tootega olnud liiga kallid,” rääkis La Muu tegevjuht ning üks asutajatest Rasmus Rask.

Intervjuus selgitas Rask, kuidas La Muul läheb, milliseid kärpeid on ettevõte pidanud tegema ning kuidas ta loodab kahjumitrendist pääseda.

Juttu tuli ka La Muu reklaamkampaaniatest ja viimaste aastate arengutest jäätisetootjate turul.

Küsis Kristjan Kurg.

