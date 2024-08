Tagasi 05.08.24, 11:02 Analüütik näeb toidutootjatelt suuremat optimismi Kui töötleva tööstuse tegevusaladest kaotas juunis suur osa tootmismahtu eelmise aasta sama ajaga võrreldes, siis positiivselt jääb silma toiduainetööstus, ütles statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder.

Toidutööstuses on viimasel ajal positiivselt silma jäänud piimatoodete valmistajad. Foto: Liis Treimann

Bunder rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et toiduainetööstus on kasvus olnud alates veebruarist. "See annab optimismi," märkis ta. Analüütiku sõnul on tõenäosus suur, et kasv jätkub teisel poolaastal.

Samas on keeruline prognoosida, mida toob tulevik suure osatähtsusega puidutööstusele.

Helle Bunderit intervjueeris Meelis Mandel.

