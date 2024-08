Tagasi 15.08.24, 10:02 Kristi Saare Planet42 raskustest: tahaks loota, et tegemist ei ole nulliringiga Kuigi väikeinvestoritel on ilmselt vähe võimalusi raskustesse sattunud Planet42 tulevikus kaasa rääkida, siis investor Kristi Saare loodab, et ettevõte tuleb täna avalikkuse ette kindla plaaniga, kuidas edasi minna.

Investor ja koolitaja Kristi Saare Foto: Liis Treimann

“Ma arvan, et isegi kõige suuremad optimistid ei oota seda, et kõik läheb hästi,” viitas Saare, et väga häid uudiseid ta neljapäeval Planet42 juhtidelt ei oota. “Ma tahaks loota, et tegemist ei ole nulliringiga, aga ma arvan, et seda, et intressimaksed taastuvad ja kõik läheb rõõmsalt edasi, vast ei usu mitte keegi.”

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis Saare, mis õppetunni võiksid investorid Planet42 raskustesse sattumisest kaasa võtta ja kui raske oleks ettevõttel uut raha kaasata. Samuti avaldas Saare, kui palju selle investeeringu korstnasse kirjutamine tema portfelli mõjutaks ja mis tingimustel oleks ta nõus Planet42-le raha juurde andma.

Intervjuus tuli pikemalt juttu ka sellest, kuidas on kõige maksuefektiivsem lapse investeeringuid hallata ja kui kaugele tasub lapse portfelli puhul maksude optimeerimisega minna. Lisaks rääkis Saare, kas või millal on mõtet lapsele raha pensioni kolmandasse sambasse koguda ja mis piirangutega tuleb arvestada, kui lapse investeeringuid tema enda nimele tehtud kontol hallata.

Küsis Indrek Mäe.

